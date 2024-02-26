Фонд Олега Митяева объявил онлайн-конкурс авторской песни

Победитель выступит на сцене Ильменского фестиваля в Челябинской области

Фонд Олега Митяева проводит онлайн-конкурс авторской песни предстоящего 48 Всероссийского Ильменского фестиваля. По сложившейся традиции победитель конкурса споет на сцене Ильменского фестиваля, который пройдет на Южном Урале с 28 по 30 июня 2024, сообщает пресс-служба фонда.

«Лауреат онлайн-конкурса получит возможность пребывания на фестивале за счет принимающей стороны. Лучшие участники конкурса автоматически пройдут во II тур очного конкурса Ильменского фестиваля с возможностью выступления на Главной сцене», — рассказали организаторы.

Конкурс предполагает несколько номинаций, в том числе «автор», «автор-исполнитель», «исполнитель». Участвовать в конкурсе можно с 18 лет.

Пожать заявку можно с 1 марта по 10 мая. Итоги озвучат до 20 мая. Оценивать исполнителей будут член Большого жюри Грушинского фестиваля Наталья Кучер, участники московского дуэта «Мастер Гриша» Борис Кинер и Михаил Цитриняк, художественный руководитель проектов Фонда Олега Митяева Рашит Бабаев и сам Олег Митяев.

Положение об онлайн-конкурсе и ссылка на форму заявки опубликованы на официальных ресурсах Марафона авторской песни России 2023-2024.