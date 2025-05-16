Фонд «Компас» предложил идеи по улучшению системы обращения с ТКО

Регоператоров приглашают на спецплощадку для обмена лучшими региональными практиками, выявления проблем и выработки решений

Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» предложил идеи по улучшению системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Тему разбирали 16 мая в Челябинске на одном из круглых столов в рамках IV Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Модератором круглого стола стал зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, к теме подключились представители правительств всех уральских регионов, а также регоператоры по обращению с ТКО.

Говоря о текущей ситуации в данной сфере, директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева рассказала об исследовании, которое фонд провел в 89 регионах страны. По результатам исследования составили карту угроз возможности развития отрасли.

«Наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что наиболее распространенным способом размещения отходов в России является захоронение. Ежегодно на свалки направляется более 85% от общего количества образованных отходов», — отметила Татьяна Ковалева.

По ее словам, сегодня такая модель себя исчерпала. Более того: отрасль обращения с отходами, в особенности ТКО, обладает существенным потенциалом для внедрения принципов экономики замкнутого цикла.

Для обмена лучшими региональными практиками, выявления проблемных вопросов и выработки действенных предложений для их решения фонд «Компас» создает специализированную площадку. Она будет работать в формате членской программы. Сотрудничать с площадкой могут все регоператоры.

Кроме того, чтобы повысить внимание к сфере обращения с отходами, фонд «Компас» предложил включить дополнительный показатель оценки эффективности деятельности глав субъектов.

«Этот показатель — уровень развития региональной модели экономики замкнутого цикла в сфере обращения с ТКО», — уверена Татьяна Ковалева.