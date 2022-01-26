Фонд «Андрюша» принял 500 заявок на Первый областной форум педагогов допобразования в сфере искусства

Мероприятие состоится в Челябинске

Детский благотворительный фонд «Андрюша» выступил организатором уникального проекта — Первого областного форума педагогов дополнительного образования Челябинской области. Событие пройдет с 29 по 30 января в отеле Radisson Blu в Челябинске, проводится при поддержке губернатора Челябинской области. Это проект с высокой социальной значимостью, участие для преподавателей бесплатное.

На форуме соберутся 22 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Феодосии, Челябинска. Деятели культуры и искусства федерального масштаба, преподаватели ведущих творческих вузов страны вместе с педагогами обсудят актуальные тенденции в сфере развития творческих данных детей, поделятся знаниями и опытом. В течение двух дней проведут 52 практических, теоретических, методологических сессии и мастер-класса с экспертами по значимым вопросам для работников сферы дополнительного образования. Также в рамках форума предусмотрены мастер-классы экспертов для детей.

«Наш фонд имеет многолетний опыт работы с детьми, мы понимаем важную роль педагога в творческой судьбе каждого ребенка, значимость систематического повышения квалификации наставников детей. Но, к сожалению, далеко не все педагоги имеют возможность учиться у федеральных экспертов, выезжать на занятия за тысячи километров от дома. Мы постарались сделать мероприятие максимально насыщенным, чтобы каждый участник ушел с реальными практическими рекомендациями для своей творческой работы, чтобы полученные знания вдохновили педагогов на поиск идей и новые постановки для своих коллективов. На мероприятие в данный момент зарегистрировалось около 500 педагогов, хотя изначально прогнозировалось участие 200 человек в форуме. Это лишь подчеркивает важность события для педагогов», — рассказала директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Треть зарегистрировавшихся — из 32 городов и районов Челябинской области. Самым популярным направлением среди педагогов оказалось направление «Изобразительное искусство» — это почти 25% заявок на форум.

Тематические направления форума:

· «Вокально-музыкальное искусство» (академический, эстрадный, народный вокал);

· «Хореографическое искусство» (эстрадная, классическая, народная хореография);

· «Актерское мастерство» (режиссура, работа с речью, пластика тела);



· «Изобразительное искусство»;

· «Психологическое сопровождение в творческом воспитании детей».

Среди спикеров и экспертов форума: заслуженный художник Российской Федерации, академик Международной академии культуры и искусства, профессор МГАХИ им. В. И. Сурикова Сергей Сиренко, профессор кафедры культуры и искусства МосГУ, преподаватель эстрадно-джазового вокала певица Светлана Коротеева, заслуженный артист России, солист Мариинского театра, основатель и генеральный директор «Детской школы балета Ильи Кузнецова» Илья Кузнецов, коллектив педагогов и профессоров Международной творческой школы Культурного центра Елены Образцовой с авторской программой, заслуженная артистка России, профессор кафедры сольного пения Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Нина Арсентьева, доцент, председатель цикловой комиссии вокального искусства Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Наталья Суханова, к. м. н., ведущий фониатр Мариинского и Михайловского театров Николай Швалев, хореограф-постановщик, педагог по народно-сценическому танцу и искусству балетмейстера, хореограф сборной России по фигурному катанию Никита Харитонов, актер театра и кино, режиссер, доцент кафедры сценической речи Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Андрей Рогожин и другие.

Подробно ознакомиться с программой Форума и списком экспертов можно на сайте forumchel.ru