Фонд «Андрюша» открыл регистрацию на форум педагогов в сфере искусства

В Челябинск приедут эксперты федерального уровня

В Челябинске 19 и 20 октября пройдет форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства. Более 500 преподавателей бесплатно посетят мастер-классы мастеров федерального уровня. Такую возможность уже в третий раз южноуральцам дарит детский благотворительный фонд «Андрюша».

«Наш форум — единая творческая площадка по обмену опытом, где педагоги получают новые знания от мастеров федерального уровня. В этом году мы пригласили новых топовых экспертов, многие из которых приедут в Челябинск впервые», — говорит основатель и директор детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

В Челябинск приедут эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга — это преподаватели ведущих творческих вузов страны по вокалу и танцу, актерскому мастерству, изобразительному искусству и ораторскому искусству, также будут эксперты, которые разбираются в психологии творческого воспитания.

Каждый участник форума получит именной сертификат о прохождении обучения.

Участие в форуме для педагогов бесплатное. Проект реализуется за счет средств губернаторского гранта и Фонда президентских грантов.

«Я рада, что это начинание детского фонда „Андрюша“ находит отклик в профессиональном сообществе, ведь никакое развитие невозможно без живого общения, обмена опытом, мыслями. Такие площадки востребованы и очень нужны», — оценила значимость форума учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.