Фонд 2020 выпустил фильм о медике из Увельского района ко Дню медицинского работника

Галина Косыгина 57 лет проработала в одном медучреждении в небольшом поселке

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Сегодня, 19 июня, отмечается День медицинского работника. Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, основателем которого является общественный деятель Ирина Текслер, создал к празднику небольшой фильм о медике из поселка Нагорный Увельского района Галине Косыгиной, которая посвятила любимому делу всю свою жизнь, рассказали в пресс-службе Фонда.

«Однажды, находясь в рабочей поездке, мы познакомились с Галиной Михайловной, которая вдохновила нас на создание этого фильма. Это история о деле жизни, о доброте, о приверженности и о простом, но совершено особенном человеке, который посвятил свою жизнь жизням других»,— отметили сотрудники Фонда.

С 1965 года Галина Косыгина работает в Центре общей врачебной практики в поселке Нагорном, куда переехала в детстве со своей семьей из Копейска. Работать туда пошла сразу после окончания Троицкого медицинского училища. Так и проработала всю жизнь на одном месте в физио- и детском кабинетах и считает, что это ее призвание — помогать другим.

Галина Косыгина отметила, что в последнее время в медучреждение поступало новое оборудование, работать на котором легко и просто. Помог в его приобретении Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.

Всего за время существования Фонд помог обновить физиокабинеты в 25 районных больницах. Благодаря пожертвованиям ПАО «ГМК „Норильский никель“» было приобретено 344 единицы оборудования.

Медиков с профессиональным праздником поздравил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.