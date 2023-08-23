Фонд 2020 вручил «сумки выпускника» воспитанникам челябинских интернатов

Взрослые собрали «приданое» для детей, уезжающих в общежития

Фонд 2020, учредителем которого является Ирина Текслер, помог собрать к учебному году детей-сирот, проживающих в челябинских интернатах. Речь идет о ребятах, которые окончили 9-й класс и уходят учиться в техникумы и колледжи региона. Почти все они переедут жить в общежитие и поэтому очень нуждаются в дополнительной помощи взрослых.

«Чтобы собрать ребятам „приданое“, раньше мы обращались за помощью к шефам и предпринимателям. С пустыми руками из интерната никто не уходил. Но таких богатых наборов не было», — говорит директор челябинской школы-интерната № 13 Лилия Юматова.

Фонд 2020 собирал ребят в общежитие как родных. Каждый ребенок получил в подарок комплект постельного белья, набор посуды, утюг и чайник. При поддержке партнеров из благотворительного фонда «Русь» выпускникам подготовили запас продуктов на месяц: крупы, тушенку, сахар и чай. Также в «приданое» входит набор для учебы: рюкзак, тетради и мелкая канцелярия.

Дмитрий Зобков будет учиться на повара-кондитера в поселке Новосинеглазово. В «сумке выпускника» он приглядел себе сковородку. Парень ждет не дождется, когда же сможет проводить кулинарные эксперименты на кухне.





Даша Бениаминова — будущий воспитатель, уезжает учиться в Челябинском педагогическом колледже. Трудности самостоятельной жизни девушку не пугают. Даше не терпится начать учебу — хорошо, что тетради и ручки покупать не придется.





Подопечный Ирины Текслер Артемий поступил в Южно-Уральский государственный колледж и станет бортпроводником. В детстве юноша много путешествовал по всему миру. В общежитии парень надеется завести новых друзей, а для этого, как понимаете, нужен чайник.





«В „сумке выпускника“ вы найдете все необходимое, чтобы не приходилось бегать по соседям. Мы хотим, чтобы у вас не было бытовых трудностей, чтобы вы могли спокойно учиться и работать. А мы, наставники, продолжим вам помогать», — обратилась к ребятам учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Фонд 2020 уже три года реализует проект «Наставничество». Ребята из интернатов получают в наставники взрослого, которому полностью доверяют. Это не воспитатель и не сотрудник детского дома, а, можно сказать, приходящий родитель или же старший друг. Часть наставников также пришли на вручение «сумок выпускника». После выпуска они продолжат помогать ребятам и обязательно проконтролируют, как те устроились на новом месте.

Вместе с Ириной Текслер поддержать ребят пришли также уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова и сенатор РФ Маргарита Павлова. На память о встрече ребята и взрослые расписали модные шоперы. Эти легкие сумки выпускники также заберут с собой.