Фонд 2020 провел премьерный показ фильма «Вызов» для военнослужащих вертолетной эскадрильи «Упрун»

Впервые в мировой истории кинолента была снята на борту МКС

Военнослужащие вертолетной эскадрильи, которая базируется на аэродроме Упрун под Южноуральском, в числе первых увидели отечественный фильм «Вызов». Премьерный кинопоказ организовал Фонд 2020, пригласив не только военных, но и членов их семей. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Общественный деятель пояснила, почему возможность увидеть одну из самых ожидаемых кинолент в отечественном прокате предоставили именно служащим вертолетной эскадрильи «Упрун».

«Упрун — единственное подразделение в РФ по поиску и эвакуации спускаемых космических аппаратов. И съемочный экипаж киноленты встречали именно наши ребята. Поэтому и космонавты, и актеры и режиссеры записали приветственные слова для личного состава», — уточнила Ирина Текслер.

Добавим, что в июле 2022 года указом президента России бригада, в которую входит вертолетная эскадрилья «Упрун», получила почетное звание «Гвардейская».