Фонд 2020 приобрел для бойцов СВО автомобиль «УАЗ Хантер»

В ближайшее время его передадут на передовую

По просьбе военнослужащих Фонд 2020 передал войсковой части 78064 автомобиль «УАЗ Хантер». Об этом в своем телеграм-канале рассказала основатель фонда Ирина Текслер.

Общественный деятель рассказала о водителе-электрике многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10» Михаиле Падерине из села Еманжелинка. Он прибыл в двухнедельный отпуск, чтобы повидаться с родными и отправить двоих сыновей 1 сентября в школу.

«Отпуск промелькнул, как мгновение, и завтра Михаил возвращается на передовую, за рулем «УАЗ Хантер», который приобрел наш "Фонд 2020"по просьбе военнослужащих войсковой части 78064. Машина не новая, но проверенная. Пусть она послужит нашим ребятам верой и правдой", — пояснила Ирина Текслер.