Фонд 2020 помог вернуть слух 12-летнему мальчику из Челябинска

Благодаря новому слуховому аппарату Семен Воробьев впервые услышит мир, как здоровый ребенок

Под Новый год челябинцы дарят друг другу подарки. Иногда такие, которые кардинально меняют жизнь. Фонд 2020 купил слуховой аппарат для школьника из Челябинска, который с рождения почти не слышит. Новая техника поможет парню слышать так же, как слышат мир здоровые дети. Долгожданный подарок 30 декабря ему вручила учредитель фонда Ирина Текслер.

12-летний Семен Воробьев живет в рабочем районе Челябинска. Мамы у него нет, она умерла. Парня воспитывают дед и бабушка, у которых серьезные проблемы со слухом. С той же самой проблемой столкнулся и сам мальчишка — у него сильная тугоухость, а еще — ДЦП. Из-за этого даже в школу парнишка в семь лет не пошел.

Жизнь Семена начала меняться, когда над ним взяла шефство сурдопереводчик Ирина Антюфеева. В прошлом году женщина помогла семье собрать необходимые документы и, наконец, устроить мальчика в школу. Пусть в коррекционную, но тем не менее теперь Семен получает начальное образование. Минувшей осенью мальчик перешел во второй класс, но вот беда — Семен очень плохо слышит учителя.

«Мне очень хочется помочь, поэтому я написала личное сообщение Ирине Текслер с просьбой о помощи. Ответ пришел тут же. И вот сегодня мы видим, как жизнь ребенка меняется»,

— говорит Ирина Антюфеева.

Фонд 2020 помог Семену попасть на прием к докторам клиники «СлышуВижу». Сегодня парень прошел медицинское обследование, ему выбрали новый слуховой аппарат и изготовили индивидуальные вкладыши.

«У Семена тугоухость четвертой степени. При таком диагнозе операция, к сожалению, не поможет. Поэтому нужен хороший слуховой аппарат. Мы подобрали технику европейского уровня. Она позволит парнишке услышать даже такие звуки, которые он не слышал с момента своего рождения»,

— говорят доктора.

«Мальчик чудесный, великолепный. У него прекрасный интеллект. Он может добиться хороших результатов: хорошо учиться, получить хорошую работу и заниматься по жизни чем хочет. Но сейчас нам нужно ему помочь — компенсировать проблемы со слухом. А еще, возможно, провести операцию, которая поможет исправить походу — снять спазм нижних конечностей»,

— говорит Ирина Текслер.

Новенький аппарат Семену вручила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Впереди у Семена трехмесячный курс реабилитации. Клиника слуха поможет ему настроить новый аппарат, чтобы они передавали все многообразие звуков.