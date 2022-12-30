12-летний Семен Воробьев живет в рабочем районе Челябинска. Мамы у него нет, она умерла. Парня воспитывают дед и бабушка, у которых серьезные проблемы со слухом. С той же самой проблемой столкнулся и сам мальчишка — у него сильная тугоухость, а еще — ДЦП. Из-за этого даже в школу парнишка в семь лет не пошел.
Жизнь Семена начала меняться, когда над ним взяла шефство сурдопереводчик Ирина Антюфеева. В прошлом году женщина помогла семье собрать необходимые документы и, наконец, устроить мальчика в школу. Пусть в коррекционную, но тем не менее теперь Семен получает начальное образование. Минувшей осенью мальчик перешел во второй класс, но вот беда — Семен очень плохо слышит учителя.
«Мне очень хочется помочь, поэтому я написала личное сообщение Ирине Текслер с просьбой о помощи. Ответ пришел тут же. И вот сегодня мы видим, как жизнь ребенка меняется», — говорит Ирина Антюфеева.
Фонд 2020 помог Семену попасть на прием к докторам клиники «СлышуВижу». Сегодня парень прошел медицинское обследование, ему выбрали новый слуховой аппарат и изготовили индивидуальные вкладыши.
«У Семена тугоухость четвертой степени. При таком диагнозе операция, к сожалению, не поможет. Поэтому нужен хороший слуховой аппарат. Мы подобрали технику европейского уровня. Она позволит парнишке услышать даже такие звуки, которые он не слышал с момента своего рождения», — говорят доктора.
Новенький аппарат Семену вручила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.
«Мальчик чудесный, великолепный. У него прекрасный интеллект. Он может добиться хороших результатов: хорошо учиться, получить хорошую работу и заниматься по жизни чем хочет. Но сейчас нам нужно ему помочь — компенсировать проблемы со слухом. А еще, возможно, провести операцию, которая поможет исправить походу — снять спазм нижних конечностей», — говорит Ирина Текслер.
Впереди у Семена трехмесячный курс реабилитации. Клиника слуха поможет ему настроить новый аппарат, чтобы они передавали все многообразие звуков.