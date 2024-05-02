«Фонд 2020» помог отремонтировать школьный музей в Челябинской области

Теперь музей стал точкой притяжения для всех жителей Юрюзани

В старейшей школе Урала в городе Юрюзани отремонтирован историко-краеведческий музей. С обновлением экспозиции педагогам помог «Фонд 2020». Об этом в личном телеграм-канале сообщила учредитель фонда Ирина Текслер.

«В 2022 году мы приехали поддержать делегацию из средней школы № 1 города Юрюзани в московский Музей Победы, где открылась экспозиция „Москва. Юрюзань. Минувших лет живая память“. В тот год школьный музей вошел в топ‑50 музеев страны, единственный из Челябинской области», — рассказывает Ирина Текслер.

Тогда школьники рассказали, что их музей нуждается в ремонте и обновлении. НКО «Фонд 2020» активно включилась в проект.

Реконструкция шла в течение полутора лет, на ремонт потратили полтора миллиона рублей. Сегодня в музее по-прежнему хранится множество артефактов, но появилась возможность проводить мероприятия, менять экспозиции.

«Музей стал точкой притяжения для учеников и жителей Юрюзани», — рассказывает Ирина Текслер.

1 мая 2024 года состоялось открытие обновленного музея, которое посетила директор школьного «Музея Победы» Елена Слесаренко.

Отметим, что история у музея очень интересная. Так, в 1930-е годы ученики школы вели переписку с Надеждой Крупской. Письма до сих пор хранятся в музее, а ученица школы Анна Цапова стала прототипом одной из героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...».