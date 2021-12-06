«Фонд 2020» подарил центру для инвалидов по зрению уникальный стол для игры в теннис

Единственный в стране производитель такого оборудования — из Челябинской области

«Фонд 2020» Ирины Текслер подарил реабилитационному культурно-спортивному центру для инвалидов по зрению уникальный стол для шоудауна. Стоимость изделия — 180 тысяч рублей.

Шоудаун — аналог тенниса или настольного хоккея для слабовидящих и слепых. Как и в теннисе, посередине стола натянута сетка, но шарик отбивают ракетками о высокие борта стола. Долгое время подопечным центра для полноценной реабилитации требовался такой тренажер, но купить его не удавалось из-за сложности производства и цены.

«Мы с “Фондом 2020” решили взять на себя такую почетную миссию и подарить этот стол. Но мы столкнулись с проблемой: оказалось, что стол для шоудауна нельзя купить в обычных магазинах. Мы начали искать производителя для этого стола, и он оказался у нас в Челябинской области. Это единственный производитель таких столов в России», — поделилась Ирина Текслер.

В мае следующего года пройдет чемпионат по шоудауну. Сейчас спортсмены из реабилитационного центра начали активно тренироваться, чтобы поучаствовать в состязаниях.