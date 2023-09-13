Фонд 2020 объявил о старте конкурса молодежных инициатив #ДвигайЧе

Авторы лучших проектов получат личную премию в 35 тысяч рублей

Фонд 2020 собрал на пресс-завтрак лидеров молодежных движений, чтобы дать старт популярной премии «Двигай Че». Начиная с 13 сентября фонд принимает заявки на конкурс проектов, которые могут изменить жизнь южноуральцев к лучшему.

«Каждый день в офис нашего фонда приходят интересные молодые ребята, которые точно знают, как можно изменить нашу жизнь. Не когда-то потом, а сейчас. Они не хотят откладывать свои проекты в долгий ящик, и мы должны поддержать их инициативу», — говорит учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.





Оригинальные культурные фестивали, поддержка тех, кому трудно, образовательные программы… Фонд 2020 задал участникам самые общие направления для проектов. И обозначил возрастные рамки для авторов молодежных инициатив. Итоги конкурса будут подводить в трех возрастных категориях: 14—18 лет, 19—24 года, 25—30 лет. Более старшие жители области могут выступить в роли наставника и подготовить на конкурс молодого участника.

В этом году «Двигай Че» пройдет в три этапа.

На первом этапе нужно написать заявку на конкурс в форме эссе и объяснить в нем всю важность своего проекта. Заявку можно подать до 17 октября.

Потом авторам лучших эссе фонд предложит принять участие в проектах самого фонда. Организаторы хотят посмотреть, как участники могут проявить себя в реальном деле.





Наконец, на третьем этапе для конкурсантов проведут ассесмент-сессию, где они смогут пообщаться друг с другом и с экспертами фонда, усовершенствовать свои проекты и найти социальных партнеров.

А в конце ноября Фонд 2020 назовет имена 30 финалистов, которым и вручат премию в размере 35 тысяч рублей. Победителей будут выбирать эксперты, однако в этом году обещают также вручить спецприз лидеру народного голосования.

«Мы ожидаем получить на конкурс около ста заявок из разных территорий нашей прекрасной Челябинской области. Тридцать финалистов получат премию — по 35 тысяч рублей. Победители смогут потратить эти деньги по своему усмотрению, отчета мы не попросим. Потому что это премия за то, что они неравнодушны и реализуют интересные, нужные землякам проекты», — говорит Ирина Текслер.





Самые яркие участники «Двигай Че» станут амбассадорами Фонда 2020 и смогут строить карьеру в НКО региона.

Например, Александр Еремеев заявился на конкурс с проектом психологической помощи прихожанам одного из храмов Копейска. В прошлом году его проект вошел в число победителей. Сегодня Саша возглавляет собственную НКО и реализует новые проекты в Копейске. Лауреат 2021 года Никита Ковалев стал проект-менеджером Фонда 2020 и курирует премию «Двигай Че». А еще один победитель конкурса, Алексей Косарев, возглавляет региональное представительство банка еды «Русь» и обучает волонтеров со всей России.

«Иногда людям кажется: чтобы менять жизнь к лучшему, нужны деньги. Но не всегда все решают деньги. Иногда решающим фактором становятся общие усилия команды. Посмотрите, сколько классных проектов мы делаем без больших вливаний», — замечает Ирина Текслер.





Подробная информация о проекте уже опубликована на ресурсах Фонда 2020. Там же указано, куда можно направить заявку.

Какие проекты заявляли на конкурс в прошлом году и как тогда прошла ассесмент-сессия, читайте по этой ссылке.