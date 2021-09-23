Фонд-2020 Ирины Текслер вручил 50 премий молодым челябинцам

Все они — победители первого на Южном Урале конкурса общественных инициатив



В четверг, 23 сентября, в банкет-холле «Облака» состоялось вручение премий Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. В торжественной обстановке 50 молодых челябинцев в возрасте от 16 до 25 лет получили награды из рук учредителя фонда Ирины Текслер. На церемонии побывал и журналист ИА «Первое областное».

«Меня приятно удивило, что наши ребята показали себя не только инициативными людьми, но и хорошими организаторами: они составили серьезные грантовые заявки, и, что самое важное, сумели взять ответственность за проекты в свои руки. Я думаю, что с такой молодежью наша область скоро может выйти на первые позиции в стране», — рассказала учредитель Фонда Ирина Текслер.

Размер премии — 20 тысяч рублей для каждого победителя. Направлений, в которых можно было получить премию, три: это социальная, культурная либо образовательная инициатива. Причем в этом году выйти на сцену за призовыми было вполне реально. По словам организаторов, на конкурс подали не так много заявок — около 100. Соответственно конкуренция не была жесткой — всего два человека на одно победное место. Это определенно связано с тем, что конкурс проводился впервые и еще не успел обрести должную популярность. Дальше, надеются организаторы, интерес к конкурсу будет только расти.

«Нам было важно, чтобы проекты, которые мы отметим, уже были реализованы. Также мы оценивали значимость проекта для конкретной территории. Некоторые проекты могут показаться не очень глобальными, но мы смотрели на масштаб города. К примеру, у ребят был проект по созданию мурала в парке Озерска. В Челябинске много муралов, но для маленького города это очень значимый проект», — поделилась директор Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Вероника Ливончик.

Немаловажно, что призовые деньги — это не грант. Свои проекты ребята уже реализовали, а эти средства выделяются на поддержку проектов, а также чтобы стимулировать молодых к воплощению новых идей.

Самой молодой победительнице конкурса Марии Батуриной всего 17 лет, однако она поставила перед собой серьезную задачу: научить молодежь правильно взаимодействовать с властью.

«Когда я создавала заявку, чувствовала, что проект действительно сильный. Очень хотелось, чтобы его оценили по достоинству. Я очень рада», — отметила Мария.

Еще один победитель — Никита Ковалев. Он прошел в финал с проектом, направленным на развитие молодежи в сферах строительства, урбанистики и дизайна.

«В моем городском проекте участвуют как школьники старших классов, так и студенты вузов. Все они получают представление о своей будущей сфере деятельности, получают опыт и знакомятся с потенциальными работодателями»,— подчеркнул Никита.

Были проекты и более приземленные, простые и понятные каждому. Например, Гульнара Ходжиева создала YouTube-канал, где рассказывала о жизни иностранных студентов в Челябинске.

«Это такой добрый, просветительский проект. С его помощью я хотела привлечь больше иностранных студентов в такие отдаленные от столиц города, как Челябинск», — рассказала Гульнара.

Награждение ребят проходило в стеклянных стенах дорого банкет-холла, однако атмосфера церемонии была домашней. В перерывах на сцене выступала музыкальная группа, исполнявшая современные песни на народных инструментах, а перед началом торжества состоялся интерактив со зрителями. Каждый из присутствующих подошел к окну и сфотографировал город в обрамлении заранее выданного бумажного сердечка.

Если вы не успели подать заявку на участие в конкурсе в этом году, то попытайте удачу в 2022 году: Ирина Текслер объявила, что вручение премий станет ежегодной традицией.