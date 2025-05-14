Фонд 2020 и АНО «Креативная экономика» разработают методику работы с инклюзивностью в креативных индустриях

В свод правил войдут практики и достижения

Фонд 2020 и АНО «Креативная экономика» разработают методику работы с инклюзивностью в креативных индустриях, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В свод правил войдут практики и достижения. Человек с ОВЗ, заходя в креативные индустрии, будет понимать, что он полезен для этой сферы и станет звеном ее развития.

Соглашение подписали на «Российской креативной неделе — Урал». В церемонии участвовали общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер и президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

«Я рада, что в креативных индустриях появилось направление инклюзии. Сегодня мы должны выработать методологию, которая бы легла в основу наших взаимодействий с людьми с ограниченными возможностями от самого маленького возраста до серебряного. Как мы видим, они играют большую роль в развитии креативных индустрий и делают достаточно широкий и большой вклад в развитие экономики нашей страны. Все, что они делают сегодня, коммерциализируется. Они работают с большими корпорациями», — отмечает Ирина Текслер.

Сегодня креативная экономика является не только федеральным, но и международным трендом. Ее формируют 14 индустрий — от кино и дизайна до компьютерной графики.

«В каждой отрасли есть место для особых людей, которыми мы очень гордимся. Важно раскрывать потенциал творческих людей. Методика, которая будет разработана, является беспрецедентной. Мы очень благодарны Ирине Текслер и Фонду 2020. Методика очень нужна стране, потому что развивать креативную экономику стали бы все, а как ее сделать доступной для всех — это вопрос, над которым нам стоит поработать», — заявила Марина Монгуш.

Между тем Ирина Текслер предложила адаптировать для незрячих южноуральцев мультфильмы.