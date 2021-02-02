Фонарики больше не потребуются: в Шаголе осветили густонаселенную улицу

Вопрос об этом жители поднимали многократно

Долгое время на улице Бурденюка в поселке Шагол в Челябинске было темно — уличное освещение по ночам не работало. Поэтому жителям окрестных домов приходилось передвигаться со своими фонариками.

Вопрос об освещении был поднят на пресс-конференции мэра Челябинска Натальи Котовой. В кратчайшие сроки вопрос был решен.

«1 февраля освещение улицы Бурденюка (которая не находится на балансе муниципалитета) восстановлено силами подрядчика за счет собственных средств», — сообщили в администрации Челябинска.

К слову, жители Шагола, заметив ремонтные работы, очень обрадовались, ведь освещения улиц ждали действительно долго. В настоящее время содержание улично-дорожной сети и инженерной сети еще закреплены за Министерством обороны Российской Федерации, но уже решается вопрос о передаче их в муниципальную собственность.

«Мы знали, что поселок в таком состоянии. Нужно было мне напомнить попросить подрядчиков, а не ждать, когда люди будут кричать об этом. Таких ситуаций не должно быть. Да, земли Минобороны еще не передали нам, но это — жители Челябинска, и мы обязаны найти способ, как им помочь»,— заявила Наталья Котова на аппаратном совещании.

Глава Курчатовского района Сергей Антипов отметил, что содержание поселка Шагол уже разграничили между Комитетом дорожного хозяйства, районными подрядчиками и управляющими компаниями.