Физико-математическая школа ЮУрГУ вновь открывает свои двери для школьников

Изучение предметов проводится углубленно

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Ежегодно с начала учебного года стартуют занятия в Физико-математической школе Южно-Уральского государственного университета. Учениками ФМШ становятся школьники с 5-го по 11-й класс.

Углубленное изучение предметов проводится по таким дисциплинам, как русский язык и математика, физика, информатика, обществознание, химия, биология, история.

Выпускные классы получают возможность качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Каждый ученик имеет возможность принять участие в пробных ЕГЭ, с разбором сложных задач при поддержке преподавателей — экспертов ЕГЭ.

Желающим подготовиться к творческим испытаниям открыт набор на курс по рисунку и черчению.

Для тех 11-классников, кто не имеет возможности приехать в вуз, есть конструктивное предложение ФМШ — занятия по математике, физике и информатике в дистанционном формате.

Педагогический состав ФМШ традиционно складывается из числа профессорско-преподавательского состава университета. Представляют ФМШ преподаватели, имеющие практический опыт в области подготовки к государственным экзаменам, часть из которых являются сертифицированными экспертами ЕГЭ и авторами учебных пособий по предметам.

Все ученики Физико-математической школы обеспечены авторскими учебными пособиями. У родителей есть возможность доступа к электронному журналу успеваемости и посещаемости своего ребенка, расписанию занятий и зачетных мероприятий.

Оформление договоров возможно любым удобным способом (в очном и дистанционном формате). Предварительно каждый желающий может выбрать удобный день и час для занятий, предлагаемых на сайте cra.susu.ru.

Главное условие — не откладывать выбор и в короткие сроки оформить договор.

Контакты: 8 (351) 267-98-35, 8 (351) 267-91-47, fmsh@susu.ru.

Адрес: пр. Ленина, 76, ГУК, ауд. 221а.

Учитесь в ЮУрГУ уже со школьной скамьи и выбирайте свое будущее правильно!

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