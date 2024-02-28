Физик Сергей Замоздра: «Удар сосульки сопоставим с ударом молотка»

Доцент ЧелГУ объяснил, почему ледяные наросты не падают по прямой, а пикируют, как самолетик

Глядя на крыши, увешанные гирляндами льда, довольно трудно оценить опасность сосулек. Многие думают, что куски льда должны падать прямо под крышу, а вместо этого они пикируют, как самолетик, на тротуары и даже проезжую часть у дома. Почему так происходит, мы спросили доцента кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ, кандидата физико-математических наук Сергея Замоздру.

По словам ученого, при падении сосулька может смещаться вбок по разным причинам. Например, легкие сосульки могут сноситься ветром, а если сосулька плоская, она способна пикировать, как самолетик, даже без ветра.

Если сосулька образуется на скате крыши, то при падении с такой наклонной поверхности она катится, набирает скорость и летит не вертикально, а уже под углом.

«И чем выше дом, тем больше смещение. Например, если сосулька падает с небоскреба высотой 100 метров, даже при смещении на несколько процентов вбок она может упасть на расстоянии 10 метров от дома. Вот поэтому территорию у стены обычно и ограждают», — говорит физик.

К не менее интересному результату приводит математический подсчет силы удара, с которой может упасть кусок льда. Сергей Замоздра предложил подсчитать мощность удара по формуле энергии движения: m * v2/2.

«Я думаю, что для типичных сосулек размером около 20 сантиметров максимальная скорость падения — примерно 20 метров в секунду. В квадрате — 400. Делим пополам — 200. И умножаем на массу сосульки — полкило. В итоге получаем 100 Дж кинетической энергии. Это можно сравнить с ударом молотка. И, наверное, с ударом боксера», — говорит Сергей Замоздра.

Более крупная сосулька, по словам ученого, может помять крышу автомобиля. А упавший с крыши рыхлый пласт снега — даже убить.

«Скорость падения у снега меньше, но масса — больше. Там может сразу упасть полтонны. А полтонны даже на маленькой скорости могут помять машину и убить человека»,— замечает Замоздра.

В январе пятиклассник из Снежинска попал в больницу после падения сосульки.



В феврале в Пласте ледяная глыба упала с крыши и чуть было не убила сидящую на лавочке пенсионерку.

Ранее в селе Фершампенуаз упавшая с ФОКа «Олимп» ледяная глыба убила 12-летнего мальчика.