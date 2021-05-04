«Физически не можем вернуться»: челябинец застрял в Непале после закрытия авиасообщения с Россией

Новость об отмене перелетов застала Алексея Левина на пути к Эвересту

Группа из восьми жителей России оказалась под угрозой невозвращения на родину из Непала. В их числе — житель Челябинска Алексей Левин. Причина, по которой россияне рискуют не вернуться в страну, — закрытие авиасообщения между странами.



Именно эта новость и стала причиной беспокойства для группы туристов, которая выполняет восхождение на одну из вершин Эвереста. Как рассказал ИА «Первое областное» челябинец Алексей Левин, в Непал они прибыли 27 апреля, чтобы забраться на вершину Айленд Пик на высоте 6 200 метров. Новость о закрытии авиасообщения застала группу россиян на полпути к заветной цели. По словам Алексея Левина, добраться до столицы Непала — города Катманду до 6 мая они не смогут ни при каких обстоятельствах.

«Мы чисто физически не можем вернуться в столицу Непала Катманду, чтобы вылететь на родину. Большая часть нашего маршрута уже позади, и, чисто физически, если мы будем сейчас возвращаться, то максимум будем в столице только 8 мая и, соответственно, уже не успеваем»,— рассказал ИА «Первое областное» путешественник Алексей Левин.

Челябинец при этом подчеркнул, что у них есть возможность взять в аренду вертолет. Так, по словам Алексея Левина, поступила группа туристов из Украины. Однако услуга стоит 5 000 долларов. Южноуральский путешественник рассказал, что сейчас российская группа не рассматривает такой вариант возвращения домой. Более того, во вторник, 4 мая, туристы приняли решение взойти на Айланд Пик.

«Сегодня у нас был большой совет внутри команды. Мы приняли решение идти до конца, совершить то самое восхождение, ради которого мы прилетели. Мы уже связались с посольством России в Непале, сообщили, что мы находимся на треке, что мы не успеваем вернуться. Эта информация у них есть, и мы просто ждем каких-то инструкций от них. Мы спускаемся в Катманду только 14-го числа. Конечно команда была демотивирована такой новостью, многие переживают, у всех семьи, работа, никто к такому не был готов. Но остается только верить в лучшее, думаю, всё обязательно получится»,— рассказал ИА «Первое областное» путешественник Алексей Левин.

Напомним, в понедельник, 3 мая, власти Непала объявили, что приостанавливают авиасообщение на фоне резкого ухудшения эпидобстановки. Самолеты перестанут летать в азиатскую страну с 6 мая. Под запрет попала и Россия, жителей которой попросили покинуть пределы Непала.