Фитнес-тренер рассказала, как постройнеть к лету

Необходима кропотливая работа

Лето не за горами, а значит, скоро мы сменим куртки и свитера на легкую открытую одежду. Некоторые из тех, кто за зиму набрал несколько лишних килограммов, начинают задумываться о том, как их сбросить, чтобы стать стройнее. Фитнес-тренер с 40-летим стажем Марина Денисова предупреждает, что сделать это не так просто, и потребуется приложить немало усилий, передают наши коллеги из издания «Тюменская область сегодня».

Марина Денисова предлагает «договориться» со своим телом через адекватные физические нагрузки и гимнастику. Самыми эффективными, конечно же, будут бег и прыжки, причем не менее двух раз в неделю. Однако такие способы показаны не всем по тем или иным причинам.

«Лучше заниматься по системе пилатеса, которая развивает все группы мышц. Она ставит целью улучшить подвижность, позволить всем суставам тела сохранить свою функциональность и стать немного здоровее. Проще говоря, это смесь упражнений „сила плюс растягивание“»,— рассказала фитнес-тренер.

Не последнюю роль играет и питание. Необходимо скорректировать свой рацион и включить в него как можно больше полезной еды.

При этом Марина Денисова советует ориентироваться не на формы, а на внутреннее состояние. По ее словам, тренировки должны приносить не только пользу, но и радость. Иначе в погоне за красивым телом можно загнать себя.