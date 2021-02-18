Фирменный поезд Москва — Екатеринбург пойдет до Челябинска

Через какие станции будет курсировать состав и по каким дням

Маршрут фирменного поезда № 16/15 Москва — Екатеринбург продлили до Челябинска. Такое решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионах.

«Поезд следует через Курган, Шадринск, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Казань. В составе предусмотрен вагон с местами для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские и женские купе. Доступна услуга Wi-Fi, перевозка домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе», — сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.



Со станции Челябинск поезд будет ходить в 21:50:

— с 27 апреля по 31 мая — по нечетным числам;

— с 2 июня по 30 июля — по четным числам;

— с 1 по 31 августа — по нечетным.

Из Москвы поезд будет отправляться в 16:38:

— с 30 апреля по 30 мая — по четным числам;

— с 1 июня по 31 июля — по нечетным числам;

— с 2 по 30 августа — по четным числам;

— а также 1, 3 и 5 сентября.

Кроме того, восстановлен маршрут Оренбург — Нижневартовск с остановкой в Челябинске. Он будет курсировать с 24 апреля по 14 мая.

Также с 23 февраля по 20 апреля по вторникам из Челябинска будет ходить поезд № 463/464 Челябинск — Адлер.