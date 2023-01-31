Финансовый контроль за бюджетом Миасса передали на областной уровень

Соглашение об этом подписали председатель КСП и городские депутаты

Контрольно-счетная палата Челябинской области взяла под свой контроль бюджет одного из крупнейших городов нашего региона — Миасса. Как сообщили в ведомстве, соответствующее соглашение между собранием городских депутатов и КСП региона было подписано в понедельник, 30 января. Речь идет о внешнем финансовом контроле средств муниципальной казны.

«Такая возможность по передаче полномочий предусмотрена законодательством РФ. Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Миасса», — отметили в КСП Челябинской области.

Также в ведомстве подчеркнули, что решение о передаче полномочий по контролю за бюджетом города было поддержано губернатором Алексеем Текслером.

Отметим, что на прошлой неделе депутаты областного Заксобрания внесли изменения в региональное законодательство, касающееся деятельности контрольно-счетных органов. Новации закрепили порядок по проверке годового отчета об исполнении местного бюджета. На этом же заседании областные парламентарии увеличили штатную численность КСП региона с 81 до 87 единиц.

«…предлагается создать инспекцию, которая будет осуществлять комплекс мероприятий по переданным представительными органами местного самоуправления полномочиям по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на территории Миасского городского округа», — говорилось в пояснительной записке к постановлению ЗСО.

Кстати, бюджет Миасса на 2023 год приняли только со второго раза. У депутатов горсобрания было много вопросов по конкретному перечню дорог, которые будут отремонтированы в следующем строительном сезоне. Также представленная мэрией информация по некоторым пунктам, как посчитали городские парламентарии, не отражала фактического положения дел. После обсуждения удалось прийти к компромиссу.