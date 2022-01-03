Финансирование программы бесплатной медицинской помощи увеличено

Дополнительные средства выделены на углубленную диспансеризацию граждан

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022-2024 годы. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением», — сообщает сайт Правительства РФ.

Новая программа предусматривает выделение дополнительных средств на проведение углубленной диспансеризации граждан. В частности, она останется доступной для тех, кто переболел коронавирусом.

Кроме того, в документе приводится обновленный перечень высокотехнологичной медицинской помощи, на которую могут рассчитывать пациенты, перенесшие инсульт или нуждающиеся в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе путем проведения хирургических операций. Как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), в том числе высокотехнологичную и специализированную.

Отметим, что программы госгарантий обновляются регулярно. Документ формируется с учетом стандартов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, основанных на данных медицинской статистики.