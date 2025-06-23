Финансирование проекта «Профессионалитет» на Южном Урале в 2026 году вырастет на 1 млрд рублей

Треть суммы — региональная составляющая

С 2022 года в проект «Профессионалитет» в Челябинской области вложено более 3 миллиардов рублей. В 2026 году финансирование увеличится на миллиард, треть суммы — 376 миллионов — составит вклад регионального бюджета, остальное — федеральные вложения и инвестиции предприятий-партнеров. О беспрецедентных объемах инвестиций в профессиональное образование в регионе рассказал губернатор Алексей Текслер, который сегодня вручил благодарственные письма работодателям — представителям более чем 40 организаций, участвующих в подготовке квалифицированных специалистов.

«За эти годы объем средств, который мы направляем на поддержку профессионального образования, является беспрецедентным, в том числе благодаря вашему участию. Благодаря проекту „Профессионалитет“ наши студенты еще во время учебы осваивают современное оборудование, получают востребованные компетенции, отрабатывают практические навыки, самое главное — интегрируются в деятельность предприятий», — подчеркнул глава региона.

С 2022 года на Южном Урале открыто 17 образовательно-производственных центров по различным отраслям экономики. В 2026 году планируется запуск еще пяти — область сохраняет свое лидерство в стране в этой части.

«Первые выпускники „Профессионалитета“ — это более 2 тысяч человек — уже успешно трудятся, в том числе на предприятиях оборонного комплекса. Продолжают обучение еще порядка 14 тысяч студентов», — сообщил Алексей Текслер.

Алексей Текслер акцентировал внимание на необходимости расширения формата инженерного образования, начиная с детского сада и школьной скамьи, напомнив о старте проекта губернаторских инженерных классов. Многие предприятия уже активно поддерживают его. Он поручил министерству образования разработать план расширения формата инженерного образования совместно со всеми заинтересованными сторонами.

Он также отметил, что совместная работа правительства, образовательных учреждений и бизнеса позволяет эффективно реагировать на вызовы времени:

«Наша страна переживает рубежный этап своей истории. Мы продолжаем уверенно двигаться к достижению технологического суверенитета, наращиваем промышленную мощь, модернизируем социальную сферу, выстраиваем новые торговые кооперационные цепочки в международном пространстве. Но в основе всех этих успехов стоят люди. Российской экономике как никогда нужны молодые высококвалифицированные кадры, специалисты, нацеленные на успех, и мы с вами таких специалистов готовим. Мы с вами формируем будущее нашего региона, и инвестиции в образование являются ключевыми».