Финальные цифры: свыше 20 тысяч южноуральцев окунулись в крещенские купели

Почти 6 тысяч из них — в Челябинске

Свыше 20 тысяч человек окунулись в купели в Челябинской области в этом году на праздник Крещения, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. Южноуральцы шли к местам купания в Крещенский сочельник и в сам праздник. Всего в регионе было оборудовано 51 место купания.

В Челябинске, по данным мэрии, было оборудовано пять купелей. Их за сутки посетили 5946 человек.

В областном ГУ МЧС отмечают, что почти половина всех купающихся окунулась в ночь на 19 января: по данным на 8 часов утра воскресенья, в проруби окунулись 10 тысяч человек.

«Порядок в ночь на 19 января обеспечивали 700 полицейских в 35 населенных пунктах. К купелям не допускали лиц с признаками опьянения. Содействие оказывали коллеги из Росгвардии, дружинники, представители казачества, работники частных охранных предприятий — всего более 1100 человек. Нарушений общественного порядка не было», — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

От МЧС в местах массовых купаний было задействовано почти 750 спасателей и 248 машин. Они следили за обстановкой, а также помогали женщинам, пожилым людям и детям.

Отметим, очередь к купелям в Челябинске не оскудевала даже ранним утром в Крещение, когда температура воздуха составляла почти −15 градусов. Наш фотокорреспондент запечатлел купания на рассвете.