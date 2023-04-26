Финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена» встретились с Ириной Гехт

Событие произошло в рамках марафона от российского общества «Знание»

Школьники-победители и финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена» встретились с первым заместителем губернатора Ириной Гехт в рамках всероссийской акции «Прогулка со Знанием». В резиденции губернатора школьники представили свои социальные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Ирина Гехт рассказала ребятам о перспективных направлениях обучения и будущем межуниверситетском кампусе в Челябинске.

«Нужно ставить амбициозные цели и задачи, уверенно идти к ним, учиться писать проекты. В Челябинской области порядка 170 млн рублей направляются на гранты губернатора, которые могут получить, как физические, так и юридические лица, а с недавнего времени и подростки от 14 лет до 18 лет», — рассказала Ирина Гехт.

Среди идей, которые предлагали школьники на встрече: реализация туристических маршрутов по Челябинску, создание в области лагеря уровня Артека, запуск портала для школьников и студентов, на котором можно свободно общаться и найти наставника в реализации проектов.

В рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием» первые лица регионов по всей стране выступают наставниками для молодежи, проводят встречи. Акцию организовало российское общество «Знание».