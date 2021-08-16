Финалисты проекта «Лица 3» вышли в прямой эфир

Участники будут ежедневно вести программу «Наше утро»

Испытания для финалистов проекта «Лица 3» вышли на новый уровень. Ежедневно участники будут появляться в эфире программы «Наше утро».

В эфире программы дебютировали Кристина Якименкова, Наталья Лапшина и Сергей Кравцов.

Кристина Якименкова первая вышла на площадку вместо Анны Шамбадал и по-честному поделилась новостями с телезрителями.

«Очень круто. Я вышла из студии окрыленная. Всегда было интересно и непонятно, что и как происходит за кадром. Когда попала в эфир, немного переживала, но после первой новости выдохнула, поняла, что все спокойно, и, так сказать, поймала кайф от процесса», — поделилась своими впечатлениями Кристина.

Сергей Кравцов на прошедших пробах жюри показался не очень убедительным, но его выступление в прямом эфире доказало обратное. Его голос зазвучал уверенней, и Сергей составил достойный дуэт с Анной Шамбадал.

Третью претендентку — Наталью Лапшину организаторы заставили немного понервничать. Ее соведущий Павел Михайлов потерял голос и вышел из студии. Она осталась одна, так и не поняв, что это очередная проверка на прочность.

Интересный факт: вместе с известными телеведущими Анной Шамбадал и Павлом Михайловым участники проекта с самого утра подхватили лавандовое настроение и, не договариваясь, подобрали образы в одинаковых тонах.

Финалисты определенно справились с первым опытом в прямом эфире. В течение недели их ждут новые испытания и неожиданные повороты событий. Кто знает, что на этот раз придумают организаторы: может быть, они запустят на площадку змею или кошку?

Что ждет финалистов? Как они будут справляться с трудностями? Смотрите в эфирах программы «Наше утро» по будням с 7:00 до 9:30.