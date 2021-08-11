Финалисты проекта «Лица 3» прошли мастер-класс по актерскому мастерству и постановке речи

Участники делали упражнения на улучшение дикции и артикуляции, а также были задействованы в играх

Для финалистов проекта «Лица 3» провели мастер-класс по актерскому мастерству. Помог раскрепоститься, научил актерскому мастерству и превратил в настоящих детективов будущих телезвезд Юрий Рябухин, актер Камерного театра. Мастер-класс по сценической речи для претендентов провела Анастасия Ушакова, педагог по сценической речи и мастерству актера.

«Я не ожидал, что это будет так весело. Все ребята творческие и открытые, я желаю каждому из них успеха. Актерское мастерство необходимо на протяжении всей жизни, во всех сферах, чтобы понять, что ты хочешь от жизни, кем ты хочешь быть», — рассказывает Юрий.

Финалисты делились на команды, участвовали в играх, делали упражнения на улучшение дикции и артикуляции и избавлялись от напряжения в теле.

Даже при создании общей фотографии им пришлось постараться. Каждый вставал по очереди в кадр и придумывал интересную позу.

Участники проекта уже знают обо всех тонкостях причесок и макияжа для телеведущих и о том, как продвигать себя в социальных сетях. Медиахолдинг «Первый областной» основательно подходит к подготовке финалистов к профессиональной жизни. Следи за новостями на главной странице шоу «Лица 3»!