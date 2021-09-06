Финалисты проекта «Лица-3» предложили новые телепрограммы для ОТВ

Тревел-шоу, скандальные ремонты и модные перевоплощения

Будущие телезвезды учатся не только вести программы, но и их создавать. В течение месяца они самостоятельно готовились, придумывали тематику, обсуждали бюджет, создавали образы главных героев и писали сценарии к своим телешоу. Организаторы проекта «Лица 3» рассказали, как проходит очередной этап телешоу.

Павел Михайлов, генеральный продюсер проекта, оценил мастерство участников, отметил самые интересные работы и поделился обратной связью с финалистами.

«Мы говорили про роль ведущего в телепрограмме, разбирались в жанровом разнообразии и во многом другом. Павел Михайлов, как настоящий член жюри, был строг, но справедлив. В целом у ребят было множество классных идей: шоу про ремонт, машины, социально значимые программы и многие другие. Как обычно, все прошло весело и интересно», — рассказал финалист проекта Сергей Новиков.

Некоторые из участников не смогли прийти на мероприятие, но сделали все, чтобы об их идее услышали, они присылали в электронном виде работы и видеопрезентации.

Тематика телепрограмм варьировалась от тревел-шоу до скандальных шоу со звездами. Проекты были настолько интересными и захватывающими, что их обсуждение затянулось надолго, и сами участники не заметили, как быстро пролетело время.

Впереди финалистов ждет еще много работы. Они активно готовятся к участию в традиционном мероприятии «Парад мод», который состоится в честь празднования дня рождения города. Как преобразятся будущие звезды к дефиле и какие для них подготовят образы? Мы узнаем совсем скоро. Следите за новостями!