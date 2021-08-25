Финалисты проекта «Лица 3» готовятся к параду моды

Участники выйдут на дефиле на День города

Мастер-классы для финалистов проекта «Лица 3» продолжаются. В этот раз будущие телезвезды готовятся стать участниками одного из самых ожидаемых модных шоу Челябинска и погружаются в тему фотопозирования.

«Встаем четко на две ноги, поворот одним плечом, поворот вторым плечом и проходка!» — несколько часов работы с Анастасией Анферовой, педагогом по фотопозированию имидж-клуба «Светлана», директором модельного агентства «Эксклюзив», — и каждый финалист уже фотомодель.

Будущие телезвезды прошли урок пластики для расслабления тела и подготовки к фотосессиям. Вместе с педагогом они отработали несколько ключевых поз и попробовали под энергичную музыку подготовить проходку для дефиле. Сильная половина финалистов тоже смогла попробовать себя в роли фотомоделей. Иногда со стороны это выглядело забавно и весело, но, как говорится, чем больше приложишь усилий, тем лучше будет результат. Теперь фраза «ловкость кошки, грация картошки» точно не подходит нашим участникам, они знают, как показать свои преимущества на фотографии и овладеть своим телом.

«Мы узнали много нового и немного подустали. Такого мастер-класса в моей жизни еще не было. Самое главное — когда ты умеешь держать свое тело под контролем, знаешь свои выгодные положения, ракурсы, позы. Естественно, зная такие вещи, ты приобретаешь уверенность в себе», — делится впечатлениями финалистка проекта Елена Хребтова.

Участники проекта готовятся к традиционному «Параду моды», который состоится в честь празднования дня рождения города. Как преобразятся будущие звезды к дефиле, какие для них подготовят образы? Мы узнаем совсем скоро.

Не забывайте, что ежедневно с 07:00 до 09:30 финалисты проекта будут появляться в эфире программы «Наше утро». Включайте телевизор, смотрите телеканал ОТВ и будьте в курсе событий!