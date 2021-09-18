Финалисты «Лица 3» вышли на подиум под открытым небом

Холод не страшен модным дизайнерам Челябинска, они устроили настоящую жару на главной пешеходной улице города

После пандемии традиционный «Парад моды на Кировке», приуроченный к празднованию Дня рождения Челябинска, вернулся на старое место. Накануне молодые дизайнеры города представили премьеры новейших коллекций одежды под открытым небом.

Организаторами показа являются Имидж-клуб «Светлана» и модельное агентство «Exclusive». В этом году участие в фешен-показе приняли более двухсот человек, среди них были и профессиональные модели, и спортсмены женской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», и трехкратная чемпионка Паралимпиады в Токио Валерия Шабалина. Каждая проходка выступающих сопровождалась уникальным шоу. Бальные платья, необычные реквизиты, школьная форма, черные кожаные куртки и многие другие предметы стали неотъемлемой частью парада.

Финалисты проекта «Лица 3» телеканала ОТВ тоже приняли участие в главном фешен-шоу города. Под громкие аплодисменты и драйвовую музыку они делали свои первые шаги по подиуму и представляли новую коллекцию одежды осень-зима 2021.

Среди сотен других выступающих будущие телезвезды отличались необычным макияжем, а также нарядами в ярких зеленых и белых тонах.

Над крутыми образами и проходками финалистов трудилась огромная команда фей-красоты: педагог по фотопозированию Анастасия Анферова, профессиональные визажисты Эльвира Николова и Эльвира Сычугова, а также стилисты Наталья Тюнина и Эльвира Третьякова.

Хочешь узнать, кто станет победителем проекта «Лица 3» и новым телеведущим? Тогда смотри финал 1 октября в 22:15 на ОТВ!