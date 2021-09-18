После пандемии традиционный «Парад моды на Кировке», приуроченный к празднованию Дня рождения Челябинска, вернулся на старое место. Накануне молодые дизайнеры города представили премьеры новейших коллекций одежды под открытым небом.
Организаторами показа являются Имидж-клуб «Светлана» и модельное агентство «Exclusive». В этом году участие в фешен-показе приняли более двухсот человек, среди них были и профессиональные модели, и спортсмены женской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», и трехкратная чемпионка Паралимпиады в Токио Валерия Шабалина. Каждая проходка выступающих сопровождалась уникальным шоу. Бальные платья, необычные реквизиты, школьная форма, черные кожаные куртки и многие другие предметы стали неотъемлемой частью парада.
Финалисты проекта «Лица 3» телеканала ОТВ тоже приняли участие в главном фешен-шоу города. Под громкие аплодисменты и драйвовую музыку они делали свои первые шаги по подиуму и представляли новую коллекцию одежды осень-зима 2021.
Среди сотен других выступающих будущие телезвезды отличались необычным макияжем, а также нарядами в ярких зеленых и белых тонах.
Над крутыми образами и проходками финалистов трудилась огромная команда фей-красоты: педагог по фотопозированию Анастасия Анферова, профессиональные визажисты Эльвира Николова и Эльвира Сычугова, а также стилисты Наталья Тюнина и Эльвира Третьякова.
Хочешь узнать, кто станет победителем проекта «Лица 3» и новым телеведущим? Тогда смотри финал 1 октября в 22:15 на ОТВ!