Финал телепроекта «Лица 3» состоится 1 октября

Победитель проекта станет новым ведущим телеканала ОТВ

«Лица 3» — это проект для самых обаятельных, харизматичных, артистичных, талантливых и амбициозных людей, мечтающих стать новыми телеведущими телеканала ОТВ!

Более 200 заявок, 100 претендентов и только 20 финалистов.

В течение нескольких месяцев звездная двадцатка проходила настоящее обучение азам профессии. Участникам проекта рассказали о тонкостях мейкапа и причесок для телеведущих, о правилах продвижения в социальных сетях, обучили актерскому и сценическому мастерству. Финалисты узнали о том, как создать телепрограмму с нуля и даже предложили собственные проекты.

Конкурсанты стали частью одного из самых главных модных событий Челябинска «Парада Моды на Кировке» и устроили там настоящую жару. Самым главным испытанием для будущих телезвезд стали пробы в студии программы «Наше Утро». Проект «Лица 3» по-настоящему смог сдружить финалистов, и как говорят они сами: «Мы стали бандой!».

Итоги подведены, победители выбраны! Что будет дальше? Кто станет новой звездой телеканала? Хочешь узнать ответы на эти вопросы? Тогда смотри финал проекта 1 октября в 22:15 на ОТВ.