Филю Вешнего отмечают по народному календарю 4 марта

В этот день проводили обряды на финансовое благополучие и обильный урожай

Сегодня, 4 марта, по народному календарю отмечается День Архипа и Филимона в честь двух апостолов из 70. На Руси праздник называли Филей Вешним. Наши предки не только вспоминали святых мучеников, но и проводили специальный обряд на увеличение урожая. Подробнее о празднике, его традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

И Филимон, и Архип относились к преемникам апостола Павла. Христиане часто собирались в доме Филимона, за что Павел прозвал его «домашней церковью». Апостолы много проповедовали не только в Колоссах, где они жили, но и в других городах. В результате Архипа удостоили сана епископа в Колоссах, а Филимона — сана архипастыря в городе Газы. Однако вскоре, когда на христиан начались гонения, обоих апостолов наказали за их веру, они погибли мученической смертью: Архипу нанесли множество ножевых ранений, а Филимона и его супругу закопали по грудь в землю и забили камнями.

Традиции народного праздника

На Руси женщины весь этот день проводили на кухне и готовили различные блюда, так как считалось, что богатый стол принесет хороший достаток. Готовили преимущественно блюда круглой формы: караваи, блины, пироги, поскольку они символизировали солнце. Для того чтобы урожай в этом году был богатым, они проводили специальный обряд: пекли каравай, разрезали на куски, угощали им домочадцев и проходивших мимо странников, а оставшиеся крошки бросали за спину.

Кроме того, наши предки старались в этот день сделать как можно больше добрых дел: угощали нищих, помогали им, пускали на ночлег странников.

Был у них обряд и на финансовое благополучие. Так, чтобы деньги всегда были в доме, наши предки в этот день раскладывали их по порядку в том месте, где хранили.

Запреты

На Архипа и Филимона не следует бездельничать и устраивать шумные праздники. Не стоит устраивать бардак. Запрещено в этот день ругаться, думать о плохом, спорить с кем-то. Кроме того, нельзя покупать вещи к будущим похоронам, иначе смерть придет раньше обычного.

Приметы

Без народных примет на Руси не обходился ни один праздник. Такие, например, существовали на Архипа и Филимона: