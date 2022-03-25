Филологи челябинского вуза получат средства на изучение современной литературы Южного Урала

Коллектив ученых взял грант Российского научного фонда

Филологи Южно-Уральского Государственного Университета получат финансовую поддержку на свои исследования от Российского научного фонда. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Преподаватели кафедры русского языка и литературы выиграли грант РНФ. Коллектив получит средства на продолжение изучения «литературного творчества Южного Урала в системе региональной идентичности».

Кафедра давно и плодотворно изучает современную литературу региона. В проекте, взявшем грант, поднята проблема недостаточного использования литературного образа региона, что могло бы стать хорошим способом продвижения самобытности территории.

Проект популяризирует современную литературу Южного Урала и нацелен на повышение культурного имиджа региона.

Напомним, ранее ЮУрГУ представил стратегию развития масштабного космического проекта. Работа ведется совместно с ведущими предприятиями ракетно-космической отрасли.