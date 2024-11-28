Фильм «Уральская ярость: „Черные ножи“ — освободители Европы» телеканала ОТВ взял Гран-при Всероссийского конкурса «Федерация».
Работа посвящена Уральскому добровольческому танковому корпусу — легендарному воинскому подразделению времен Великой Отечественной войны. Премьера фильма состоялась 11 марта 2024 года на телеканале ОТВ Челябинской области.
Победителей конкурса наградили в Москве 26 ноября.
Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Союза журналистов России.