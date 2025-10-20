Фильм об СВО покажут на ОТВ в рамках телемарафона «Всё для Победы!» 20 октября

Марафон — возможность помочь бойцам и приблизить победу

Сегодня, 20 октября, в День военного связиста, на телеканале ОТВ проходит телемарафон «Всё для победы!» (16+). Для жителей Челябинской области это возможность не только помочь военнослужащим, но и узнать больше о героизме земляков.

Сегодня на ОТВ в 14:00 впервые покажут документальный фильм RT «Один. Поле. Воин» (18+). Картина рассказывает о том, как современные военнослужащие борются с нацизмом и проявляют героизм, отстаивая интересы Родины.

На протяжении всего дня на экране будут транслировать QR-код, по которому можно перевести посильную сумму на покупку необходимого бойцам СВО оборудования. Перевести деньги можно по QR-коду ниже.





Телемарафон «Всё для победы!» проходит ежемесячно с начала специальной военной операции. За это время на помощь бойцам собрали около 36 миллионов рублей, в том числе 7,8 миллиона — в этом году.

Напомним, в Челябинской области тем, кто заключит контракт с Минобороны до 20 декабря 2025 года, повысили единовременную выплату до 3 миллионов рублей.