Фильм главреда ОТВ о восстановлении Донбасса продолжит фестивальную программу «RT.Док»

Ольга Гаврилюк представит в Челябинске ленту «Донбасс. Вторая Жизнь»

Фильм главного редактора областных новостей ОТВ Ольги Гаврилюк о восстановлении новых российских территорий продолжит в пятницу, 5 сентября, программу международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Авторы ленты на неделю отправились в освобожденные города, чтобы своими глазами увидеть, как они перенесли тяжелые времена, что там уже сделано и сколько сделать предстоит.

Напомним, с 2022 года Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахой, а после освобождения Авдеевки и над ней. Регион оказывает всестороннюю помощь городам, и прежде всего — в восстановлении разрушенной инфраструктуры: строительстве дорог, домов, школ, детсадов... И зачастую строителям приходится работать под постоянными обстрелами: свист пуль и грохот от разрывающихся снарядов.

«Работа проделана колоссальная — ради людей, которые когда-то оказались один на один с войной и которые, как никогда, нуждаются в помощи», — говорят авторы.

Журналисты увидели — и рассказали в фильме — как живет и меняется новый регион, пострадавший от киевского режима. Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Все фильмы фестиваля можно найти на новой стриминговой платформе rtdoc.tv.

«Донбасс. Вторая Жизнь»

Автор: Ольга Гаврилюк

Оператор: Евгений Молчанов

Режиссер монтажа: Константин Моцный

Производство: ОТВ-Челябинск

Продолжительность: 22 минуты

Возрастное ограничение 12+