Фильм «Аркаим. Колесница времени» впервые покажут на ОТВ 16 апреля

Зрителям расскажут об исчезнувшей цивилизации, которая располагалась на территории современной Челябинской области

Сегодня, 16 апреля, на телеканале ОТВ впервые покажут научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени». Зрители увидят историю о том, как было сделано открытие, которое перевернуло весь научный мир, передает ИА «Первое областное».

О том, что территорию Южного Урала осваивали задолго до нас, стало известно в 1972 году, когда ученые Владимир Генинг и Геннадий Зданович нашли на берегу реки Синташта уникальный могильник. Рядом с ним ученые обнаружили укрепленное поселение, которое поразило исследователей уровнем архитектурной сложности. В конце 1980-х годов был открыт знаменитый Аркаим и началась новая эпоха в изучении синташтинского феномена.

Фильм об исчезнувшей цивилизации бронзового века покажут в эфире ОТВ в 20:00 16 апреля. Не пропустите!