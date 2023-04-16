Сегодня, 16 апреля, на телеканале ОТВ впервые покажут научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени». Зрители увидят историю о том, как было сделано открытие, которое перевернуло весь научный мир, передает ИА «Первое областное».
О том, что территорию Южного Урала осваивали задолго до нас, стало известно в 1972 году, когда ученые Владимир Генинг и Геннадий Зданович нашли на берегу реки Синташта уникальный могильник. Рядом с ним ученые обнаружили укрепленное поселение, которое поразило исследователей уровнем архитектурной сложности. В конце 1980-х годов был открыт знаменитый Аркаим и началась новая эпоха в изучении синташтинского феномена.
Фильм об исчезнувшей цивилизации бронзового века покажут в эфире ОТВ в 20:00 16 апреля. Не пропустите!