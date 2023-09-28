Филипп Венедиктов: «Кто еще думает, может отбросить все сомнения и подписать контракт!»

Ветеран Донбасса — о сегодняшней военной службе по контракту

Филипп Венедиктов не понаслышке знает, что такое война: он защищал тогда еще не признанные донбасские республики в 2014—2017 годах. Сегодня Филипп Владимирович — руководитель военно-патриотического клуба «Высота», преподаватель Челябинского юридического колледжа. Многие его воспитанники заключили контракт с Минобороны РФ и сейчас участвуют в СВО. Венедиктов признается, что гордится ими.



«Сегодня очень актуальна тема защиты Родины. Многие сыны Отечества уже сделали свой выбор и стали профессионалами военного дела, подписав контракт. Это действительно достойно, и их выбор — пример осознанности, зрелости и патриотизма.

Служба по контракту открывает широчайшие возможности для самореализации и достойного уровня жизни. Это высокий социальный статус, в новых реалиях растущий с каждым днем. Люди военной профессии — одни из самых почитаемых и уважаемых членов общества.

Но стоит помнить: направляясь туда, следует психологически подготовиться. Сущность воина — готовность отдать свою жизнь за Родину, за тех людей, которые живут с тобой в одной стране. Нужно идти воевать с мыслью отстоять интересы нашей страны. Нужна однозначная цель — победа. Нужно как можно больше развиваться в военном плане, не пытаться „откосить“ во время боевого слаживания и боевой подготовки. Конечно, необходимо заниматься „физухой“, быть подтянутым. Те, кто принял решение встать на защиту России и ее интересов, — уже большие молодцы. Главное — твердо знать, что победа будет за нами!

Горжусь, что мои воспитанники, несмотря на молодой возраст, уже сделали этот шаг и служат России в качестве контрактников. Уверен, что из них получатся отличные профессионалы.

Набор на службу по контракту продолжается, и тот, кто еще думает, должен отбросить все сомнения, подписать контракт и стать плечом к плечу со своими».