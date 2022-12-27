Филимонов день отмечают 27 декабря по народному календарю

Этот праздник связан с нечистью

Сегодня, 27 декабря, русская православная церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые пострадали за свою веру в III веке. В народе сегодня отмечают Филимонов день и считают, что это день активности всей нечисти. Подробнее об истории святых мучеников, традициях и приметах народного праздника — в материале ИА «Первое областное».

По преданию, в III веке в Египте при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, и один из верующих — Аполлоний — обратился к язычнику Филимону, чтобы тот переоделся в его одежду и принес жертву идолам. Однако Филимон вдруг объявил, что он сам верит в Христа, и исповедовался. Аполлоний после его слов также восхвалил бога, и обоих христиан казнили после долгих пыток.

Ариан, мучитель Филимона и Аполлония, также поверил в Христа, исцелив свой больной глаз прахом, взятым с могилы Филимона. Он крестился вместе со своими родственниками и телохранителями, среди которых был Феотих. За их веру Ариана и Феотиха также жестоко пытали, после чего казнили. Все они впоследствии были признаны святыми мучениками.

Филимонов день

В народе 27 декабря отмечали Филимонов день. На Руси верили, что это самое темное время в году и пока тьма не покинет землю, на ней будет бесноваться нечистая сила. Наши предки считали, что на Филимонов день кикиморы и ехидны подходят близко к избам, скребутся в двери и пугают людей. Также опасались оборотней, которые могли перевоплощаться в людей и животных и вредить другим.

Защитой от нечистой силы была вода и чистота. Поэтому к этому дню хозяева наводили порядок в избах, а также как можно чаще умывались. Считалось, что из дома не следует выходить неумытым, чтобы не накликать беду.

Народные приметы