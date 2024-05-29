Филиалы фонда «Защитники Отечества» на Урале решили за год более 70 тысяч вопросов

Эффективность работы превысила 80%

Более 70 тысяч вопросов помогли решить ветеранам специальной военной операции и их семьям сотрудники уральских филиалов фонда «Защитники Отечества», которые начали работать по поручению президента с 1 июня 2023 года. Итоги первого года работы филиалов подвел в ходе совещания заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

От имени полпреда Владимира Якушева он поблагодарил руководителей филиалов и социальных координаторов за ежедневную заботу о ветеранах CBO.

«Особенно хочу отметить результаты работы, достигнутые ровно за год. Ваши усилия позволили решить 74 тысячи 214 вопросов, что составляет почти 84% от всех обращений, поступивших от военнослужащих и членов семей участников специальной военной операции. Этот результат — наглядное подтверждение вашей эффективности и преданности своему делу», — подчеркнул Борис Кириллов.

Участники совещания обсудили организационные и проблемные вопросы, которые возникают у сотрудников филиалов, а также вопросы, связанные с получением статуса ветерана боевых действий, выплат и других мер поддержки, медицинской реабилитации и психологической помощи.

Борис Кириллов отметил, что главные федеральные инспекторы готовы на постоянной основе подключаться к решению проблемных вопросов фонда, а помощь военнослужащим, ветеранам и их семьям находится на личном контроле Владимира Якушева.