Филиал областного онкоцентра в Копейске получил собственный томограф

Теперь пациентам не нужно ездить на обследование в Челябинск

В копейском подразделении Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины начал работать новый компьютерный томограф Discovery RT. Оборудование приобретено в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», сообщает во вторник, 31 января, пресс-служба клиники.

Новый аппарат КТ предназначен для диагностики различных заболеваний, в том числе злокачественных новообразований, и для оценки динамики опухолевого процесса на фоне проводимого лечения.

«Ранее в Копейске не было своего аппарата КТ. Пациентов направляли на исследование в Челябинск. Это создавало определенные неудобства и увеличивало нагрузку на врачей челябинской онкополиклиники», — рассказала заведующая отделением рентгеновской и магнитно-резонансной томографии, к. м. н. Оксана Чернова.

Компьютерный томограф Discovery RT позволяет обследовать пациентов с избыточным весом, его стол выдерживает нагрузку до 220 кг.

Аппарат преобразует полученное изображение в цифровой сигнал и отправляет его в областную базу данных.

Новый томограф позволит врачам проводить разметку для проведения лучевой терапии на линейном ускорителе, который будет установлен в Копейске в 2023 году.

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