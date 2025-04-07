Фиктивный брак и отцовство раскрыты в Челябинской области

Суд аннулировал документы, полученные иностранцем

В Еманжелинске Челябинской области иностранец оформил фиктивный брак и фиктивное отцовство, чтобы получить разрешение на временное проживание в России, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В 2022 году между иностранным гражданином и гражданкой России был зарегистрирован брак, а в 2024 году он установил отцовство ребенка женщины. На основании этих документов иностранец получил разрешение на временное проживание. Однако проверка показала, что молодожены совместно не проживали, совместного хозяйства не вели, а брак и установление отцовства были заключены исключительно для получения разрешения на проживание в РФ», — отмечают в пресс-службе.

Еманжелинский городской суд признал брак и отцовство недействительными.

После этого иностранец лишился права на временное проживание в России, полученное обманным путем.