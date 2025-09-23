Фигуры двух архангелов и шар привезли в Челябинск для 17‑метровой скульптуры

Композицию «Собор Архистратига Михаила» откроют в конце ноября

В Челябинск из Нижнего Новгорода доставили три гигантские фигуры для монумента «Собор Архистратига Михаила», который возводят на территории собора Рождества Христова. Это бронзовый шар весом 5,5 тонны и фигуры архангелов Селафиила и Варахиила по 3,5 тонны каждая. Их лично встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Доставленные фигуры — ключевые элементы 17-метровой скульптуры «Собор Архистратига Михаила», который станет единственным в России памятником всему Собору и одним из самых высоких в стране. Оставшиеся пять фигур привезут на следующей неделе, а центральную — архистратига Михаила — в октябре.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексей освятил фигуры. В ближайшее время шар начнут покрывать пластинами сусального золота. Для этого соорудят временный короб, где будут поддерживать необходимую температуру.

«В Челябинске возрождается духовность, и одним из знаков духовности является воздвижение этого великолепного памятника. Архангелы станут покровителями нашего города, будут нас хранить и благословлять»,— отметил митрополит.

Открыть скульптуру планируют в конце ноября — ко дню празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.