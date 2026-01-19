«Фигура строится на кухне». Челябинский диетолог назвала главное правило похудения

И рассказала о ловушках «полезной» еды

Когда речь заходит о снижении веса, мифов и «волшебных» советов существует больше, чем здравых, научно обоснованных рекомендаций. Что действительно помогает избавиться от лишнего веса, рассказала заведующая отделом организации питания, врач-диетолог ЧОКБ, главный диетолог Минздрава Челябинской области Елена Афонина.

Главный инструмент — честный подсчет калорий

Первое, с чего следует начинать борьбу с весом, — это объективная оценка того, что мы на самом деле съедаем.

«Очень важно учитывать калорийность рациона. Потому что подсчет калорий — это инструмент, который позволяет понять, сколько пищи мы съедаем. Необязательно считать долго, можно считать неделю, но нужно это делать честно, потому что честность важна в этой ситуации», — говорит Елена Афонина.

Многие люди искренне верят, что едят мало и правильно. Хотя в реальности это может оказаться неправдой. Реальное положение дел и помогает оценить подсчет калорий.

Диетолог также обращает внимание на ловушку «полезных», но очень калорийных продуктов.

«Часто мы думаем, что едим полезную пищу: оливковое масло, орехи, семечки, жирную рыбу. Однако все это высококалорийные продукты. И их калорийность обязательно нужно учитывать», — добавляет врач.

Золотое правило: дефицит калорий

Вне зависимости от выбранной стратегии, фундаментальный закон похудения один.

«Когда человек желает похудеть, необходимо обязательно быть в дефиците калорий. Это основное правило. Это можно делать с помощью питания или с помощью увеличения физической активности. Но все-таки я считаю, что фигура строится на кухне», — говорит диетолог.

Елена Афонина поясняет, что дефицит калорий — это индивидуальный расчетный показатель, а не универсальная цифра. Для его определения можно использовать, например, уравнение Харриса-Бенедикта, в котором учитывается рост, вес, возраст и уровень физической активности человека. От нормы, которую вы рассчитаете, нужно отнять 500 ккал, тогда вы получите безопасную цифру, которая позволит вам худеть плавно.

Время приема пищи и «невидимые» перекусы

Эксперт развенчивает два популярных заблуждения: «не есть после шести» и «есть часто».

По словам диетолога, время приема пищи не так важно, как общая калорийность съеденных продуктов.

«Не обязательно дробить пищу на множество приемов. Классическое трехразовое питание может быть эффективнее, так как дает организму периоды отдыха», — говорит Елена Афонина.

Главную опасность таят неучтенные перекусы.

«У нас ведь как: мы попили чай на работе, у кого-то день рождения — мы съели тортик, шли, а нас угостили печенькой... Мы постоянно что-то берем, и мы это не учитываем. Мы не считаем это за еду. То есть все то, что мы съели, — мы это просто не видим», — говорит Елена Афонина.

Главное в похудении — честный подсчет калорий и осознанное питание, без этого диеты не работают.