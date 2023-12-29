«Фианит-ломбард» исполнил новогодние мечты челябинских ребятишек

Компания приняла участие в традиционной акции «Снеговики-добряки»

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На Южном Урале проходит традиционная благотворительная акция «Снеговики-добряки»: неравнодушные южноуральцы исполняют новогодние желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Компания «Фианит-ломбард» в этом году осуществит мечты 20 ребятишек.

«Фианит-ломбард» — родоначальник акции «Снеговики-добряки». Эта акция — руки клиентов компании, которым порой самим непросто, но они знают, как сложно малышам и как важно их порадовать несмотря ни на что. Важно вовлечь максимум людей в свершение добрых дел и исполнить желания детей, которым временами бывает труднее взрослых.

Из-за тяжелого диагноза Максим лишен возможности учиться в обычной школе и даже проводить время с другими детьми во дворе. Максиму требуется особенная забота взрослых и внимание медиков. Но он такой же ребенок, как его сверстники, и в канун Нового года мечтает о сказочном чуде.

Мама мальчика Ольга Обласова помогла сыну написать письмо организаторам акции «Снеговики-добряки» и попросить долгожданный новогодний подарок — смартфон. Семья находится в стесненной финансовой ситуации, и купить дорогой презент сыну на свои деньги мама не может. И на этой неделе мальчик получил желанный подарок. Теперь у Максима есть современный телефон, который позволит парню расширить круг общения и откроет новые горизонты.

«Компания „Фианит-ломбард“ была родоначальником акции „Снеговики-добряки“. Сегодня акция выросла до размеров общественного движения. К ней подключились другие предприятия и компании Южного Урала, а также частные благотворители. Растет число участников проекта и число детей, которые получают подарки. Например, „Фианит-ломбард“ в этом году исполняет мечты двадцати ребятишек», — говорит генеральный директор федеральной сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин.

Остальные ребята также получат свои подарки до Нового года.

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