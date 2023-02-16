Февральский ветер принесет в Челябинскую область ночные морозы

В некоторых районах похолодает до −27 градусов

В пятницу, 17 февраля, погода в Челябинской области существенно не изменится. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе сохранится облачная погода с умеренной температурой днем и морозной ночью.

В Челябинске столбики термометров в ночные часы покажут минус 19—21 градус, днем ожидается до минус 10—12 градусов. Погода будет облачной с прояснением, без существенных осадков. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Златоусте и Магнитогорске пройдет небольшой снег. Ночью синоптики прогнозируют до −14°C, днем температура не изменится. Ветер преимущественно восточного направления до шести метров в секунду.

В Озерске ветер будет тише, зато температура ниже: днем столбики термометров покажут минус 13—16 градусов. Также пройдет небольшой снег.

В Сатке будет теплее: до −12°C ночью и около −8°C днем. Пасмурно. Ветер восточного направления до шести метров в секунду.

В западных районах предстоящей ночью синоптики обещают около −11°C, на остальной территории при прояснении похолодает до −27°C. Днем температура воздуха будет варьироваться от −10 до −15°C, в горах теплее — до −5°C. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.