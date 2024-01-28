Февраль в Челябинской области начнется с теплой и снежной погоды

Местами температура поднимется почти до нуля градусов

Конец января в Челябинской области еще будет умеренно морозным, а февраль начнется с довольно теплых дней: 3 — 4 февраля синоптики обещают повышение температуры до −2 градусов. При этом в регион вернутся осадки. Подробнее о погоде на неделю с 29 января по 4 февраля — в материале ИА «Первое областное».

«В последние дни января и в первой пятидневке февраля погоду в регионах Урала определит обширный циклон с центром над Баренцевым морем. Два его дочерних образования один за другим посетят Урал, ожидается преимущественно облачная погода со снегом»,— рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным погодных сервисов, в Челябинске в первой половине недели будет пасмурно, возможен слабый снег. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до −13 градусов, в дневные часы подниматься до −7...-9 градусов. В четверг, 1 февраля, синоптики обещают около −10 градусов, затем температура пойдет на повышение и достигнет −3 градусов. По предварительным прогнозам, снег к концу недели усилится. Циклоны также принесут с собой усиление ветра.

Подчеркнем, что в отдельных районах температура воздуха и интенсивность осадков могут отличаться как в большую, так и меньшую стороны. Опубликованный прогноз является предварительным.