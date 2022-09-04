Фестиваль водных огней в Челябинске посетили более трех тысяч человек

Из-за сильного ветра мероприятие прошло не так масштабно, как планировали

Вечером 3 сентября в Челябинске на Шершневском водохранилище в районе пляжа «Городской» прошел первый фестиваль водных огней «Челябинск загадывает желание». Участие в мероприятии приняли порядка трех тысяч человек. Однако, как сообщили в пресс-службе городской администрации, полноценный запуск огней не получился.

«К сожалению, из-за усиления ветра до 8,5 метров в секунду полноценный запуск водных огней не получился. Но то, что Челябинск загадал желание — это без сомнений. На пляже царила отличная атмосфера»,— рассказали в мэрии.

Как только фонарики погасли, водоем сразу же очистили от них, несмотря на то, что сделаны они были из биоразлагаемого материала. Кроме того, в начале сентября проводили тестовый запуск фонариков, чтобы оценить возможный риск от мероприятия для водоема.