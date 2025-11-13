Фестиваль «Творчество в село» в шестой раз собрал таланты Южного Урала

Впервые его приняли в селе Кичигино

В селе Кичигино Увельского муниципального округа прошел гала-концерт VI Регионального фестиваля сельских талантов «Творчество в село». Мероприятие стало финалом конкурса, в котором участвовали 500 молодых исполнителей из 22 муниципалитетов Челябинской области.

Фестиваль, организованный Российским союзом сельской молодежи при поддержке региональных министерств культуры и молодежной политики, впервые полностью проходит на сельской территории. Такой формат позволяет максимально соответствовать концепции проекта — развивать творческий потенциал молодежи в местах их проживания.

В ходе конкурсных прослушиваний, прошедших 22—23 октября, профессиональное жюри отобрало 48 победителей в пяти номинациях: вокал, хореография, театральное искусство, инструментальное исполнение и оригинальный жанр. В состав жюри вошли преподаватели ЧГИК, артисты ведущих театров области и специалисты Центра народного творчества.

«Мы с удовольствием приняли гала-концерт и сам фестиваль, мы всегда рады поддержать творческую молодежь. Я с великим наслаждением смотрела на молодые таланты. И наши танцевальный и вокальный коллективы участвуют в этом фестивале уже не первый год, ребята уже были победителями», — поделилась директор Кичигинского культурно-досугового центра Татьяна Исаева.

На гала-концерте прошел парад участников-победителей и награждение лауреатов.