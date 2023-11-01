Фестиваль пельменей пройдет в челябинском парке Гагарина 16 декабря

На него съедутся производители со всего региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении фестиваля «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Мероприятие проводится уже несколько лет и является одним из самых любимых у жителей области.

Фольклорно-гастрономический фестиваль пройдет в челябинском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 16 декабря 2023 года. По традиции на него съедутся производители пельменей со всей Челябинской области.

В день фестиваля челябинцы и гости города смогут отведать вкусных пельменей в готовом виде, а также приобрести домой полуфабрикаты с самой разной начинкой.

Фестиваль пройдет в Челябинске в одиннадцатый раз.